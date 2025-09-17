Двое иностранцев затащили российских подростков в подсобку и избили

Во Владивостоке трех подростков избили в подсобке, задержаны иностранцы

Во Владивостоке задержали двух уроженцев одной из бывших союзных республик за избиение трех 14-летних подростков в подсобке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, подростки были в кафе торгового центра в то время, когда к ним подошел охранник и заявил, что их подозревают в краже. Для выяснения обстоятельств и изучения запись с камер наблюдения несовершеннолетних повели в подсобное помещение. Однако как только подростки туда вошли, им стали наносить удары.

Личности напавших установлены. Ими оказались двое иностранцев 20 и 25 лет.

