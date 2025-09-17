Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:04, 17 сентября 2025Силовые структуры

Двое иностранцев затащили российских подростков в подсобку и избили

Во Владивостоке трех подростков избили в подсобке, задержаны иностранцы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Во Владивостоке задержали двух уроженцев одной из бывших союзных республик за избиение трех 14-летних подростков в подсобке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, подростки были в кафе торгового центра в то время, когда к ним подошел охранник и заявил, что их подозревают в краже. Для выяснения обстоятельств и изучения запись с камер наблюдения несовершеннолетних повели в подсобное помещение. Однако как только подростки туда вошли, им стали наносить удары.

Личности напавших установлены. Ими оказались двое иностранцев 20 и 25 лет.

Ранее сообщалось, что в Омской области подростки поставили инвалида на колени и избили.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией. Сколько он составлял?

    Генсек НАТО рассказал о подготовке украинских пилотов и техников для истребителей

    Глава СК объяснил суровость российских судов в делах против киевского режима

    В России признали оскорбительным еще одно слово

    С террориста из «Крокуса» взыскали полмиллиона рублей в пользу пострадавшего мальчика

    Стало известно о первом японце-наемнике в составе ВСУ

    Иностранные авиакомпании заинтересовались полетами через открывшийся аэропорт Краснодара

    Названы три характеристики идеальной мочи

    Бой российских военных с огромными дронами попал на видео с «эффектом полного погружения»

    Спасшиеся из утонувшего вездехода российские ученые прошли пешком свыше 20 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости