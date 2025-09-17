Российские подростки поставили инвалида на колени и избили ради лайков

В Омской области СК начал проверку из-за издевательств подростков над инвалидом

В Омской области следователи начали доследственную проверку из-за видео с издевательствами подростков над 17-летним инвалидом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Предварительно установлено, что несовершеннолетние 14-15 лет заставили юношу встать на колени и просить у них прощения, после чего один из них несколько раз ударил его по лицу. Происходящее было записано на видео и выложено в сеть.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали жестоко пытавшего инвалида утюгом и ножом россиянина.