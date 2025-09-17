Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:41, 17 сентября 2025Путешествия

Египет захотел расширить географию туризма из России

Вице-премьер Оверчук: Египет хочет расширить географию туризма из России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Египет предложил расширить географию туризма из России, Москва будет над этим работать, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом пишет ТАСС.

По итогам визита в республику он отметил, что 15 процентов доходов туристической отрасли Египта — это деньги, получаемые от российских туристов.

«Египетская сторона очень заинтересована в дальнейшем развитии туризма. Они предложили расширить географию туризма для России», — подчеркнул он. Оверчук добавил, что Минэкономразвития должно подключиться к этой работе.

Он указал, что Египет готов принять российские инспекции, чтобы соблюсти требования российской стороны.

Ранее сообщалось, что прошедшим летом российские туристы массово устремились на отдых в три африканские страны — Египет, Марокко и Тунис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совет Безопасности соответствует миру 1945 года». Генсек ООН высказался о реформах, конфликте на Украине и ситуации в Газе

    Россиянин побывал в Словении и описал местных девушек фразой «любят мини-шорты»

    Американский журналист рассказал о нежелании жителей Донбасса видеть Зеленского

    Дудь отказался признать вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента

    Стало известно о желании обвиняемого в убийстве Кирка скрыть преступление

    Горничная показала ягодицы 92-летнего клиента бойфренду и попала в тюрьму

    Утомившейся от эгоистичного фетиша мужа жене дали совет

    Американский космический корабль не долетел до МКС в назначенный срок

    Египет захотел расширить географию туризма из России

    Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка предстал перед судом по видеосвязи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости