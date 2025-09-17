Мир
21:11, 17 сентября 2025Мир

Евросоюз приостановит финансовую поддержку Израиля

Фон дер Ляйен: ЕС предлагает приостановить поддержку Израиля из-за Газы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Larionov / Unsplash

Европейский союз (ЕС) приостанавливает финансовую поддержку Израиля из-за его военной операции в секторе Газа. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она назвала ужасающей ситуацию в анклаве, подчеркнув, что необходимо немедленное прекращение огня. «Мы предлагаем приостановить двустороннюю поддержку Израиля, не затрагивая сотрудничество с гражданским обществом и мемориалом холокоста "Яд Вашем"», — говорится в заявлении фон дер Ляйен.

В ЕК уточнили, что решение касается будущих ассигнований в период с 2025 по 2027 год, а также действующих проектов институционального сотрудничества с Израилем.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил полностью уничтожить Газу и всех представителей радикального палестинского движения ХАМАС, если не будут выполнены условия по достижению мира и освобождению заложников.

