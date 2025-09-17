Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:43, 17 сентября 2025Мир

Фон дер Ляйен назвали военной преступницей

Экс-министр финансов Греции Варуфакис назвал фон дер Ляйен военной преступницей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / George Calin via Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, преследующая политику милитаризации, является военной преступницей. Об этом заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис, сообщает РИА Новости.

«Урсула фон дер Ляйен, полоумная военная преступница», — сказал он.

По словам политика, глава Еврокомиссии подталкивает Европу к покупке танков у концерна Rheinmetall в кредит. Он выразил мнение, что эти танки полностью бесполезны и не нужны ни Европе, ни Украине.

Ранее стало известно, что Европейский парламент проведет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен. Против главы ЕК выступили «Патриоты за Европу» и «Левые».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Элитная недвижимость, личная охрана и доход в 500 тысяч рублей. Почему состоятельным россиянам все равно не хватает денег?

    Москвичам рассказали о возможности снегопада в сентябре

    Англичане предложили убрать имя Яшина из названия приза лучшему вратарю

    Выявлен неожиданный путь попадания нанопластика в организм

    Боец СВО получил ранение, очнулся через пять дней в яме и вернулся к своим по минному полю

    Главный в России производитель детского питания сделает продукцию халяльной

    «Идеальная жертва». Убийство украинки Заруцкой потрясло весь мир. Почему ее отцу не дали проститься с дочерью?

    Умер заслуженный артист России и звезда Большого театра Юрий Папко

    Из уха мальчика вытащили живого краба

    Полиция Польши вынесла решение по запустившему дрон украинцу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости