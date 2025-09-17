Мир
11:38, 17 сентября 2025Мир

Генсек НАТО рассказал о подготовке украинских пилотов и техников для истребителей

Генсек НАТО Рютте: Албания готовит украинских пилотов и техников для F-16
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Албания в рамках поддержки Киева занимается языковым обучением пилотов и авиационных техников Вооруженных сил Украины (ВСУ) для истребителей. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

Подготовка специалистов ведется и для самолетов F-16. По словам генсека, подготовка также проходит через командование альянса в Висбадене, где есть албанская делегация. «Вы очень помогаете Украине», — сказал Рютте.

Ранее министр обороны страны Тео Франкен заявил, что Бельгия намерена передать Украине дополнительное вооружение на 100 миллионов евро и ускорить поставку истребителей F-16. При этом он не исключил отправки бельгийских войск на Украину после завершения конфликта, при этом подчеркнув, что привлечение военных до окончания боевых действий является слишком рискованным.

