00:46, 17 сентября 2025

Глава Еврокомиссии провела «хороший разговор» с Трампом о России

Глава ЕК фон дер Ляйен обсудила с Трампом усиление давления на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом укрепление совместных действий по «увеличению экономического давления» на Россию. Об этом она написала в социальной сети X.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что провела с Трампом «хороший разговор».

«Комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику... Комиссия предложит ускорить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива», — написала глава ЕК.

Ранее фор дер Ляйен рассказала о новом пакете санкций против России. По ее словам, меры коснутся криптовалют, банков и энергетики.

