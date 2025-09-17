Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над российским регионом

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Воронежем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.
По предварительным данным, никто не пострадал. Как уточнил политик, в Воронеже отменена непосредственная угроза удара БПЛА.
«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — подчеркнул он.
11 сентября силы ПВО также сбили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области.