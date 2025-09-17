Мир
22:43, 17 сентября 2025

Иммиграционные власти США задержали россиянина Постового

Иммиграционные власти США задержали россиянина Дениса Постового
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Служба иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов взяла под стражу россиянина Дениса Постового, которого американские власти ранее обвинили в нарушении экспортного контроля. Об этом ТАСС сообщил адвокат гражданина РФ Уильям Коффилд.

По его словам, суд ранее согласился перевести Постового под домашний арест на стандартных условиях из федерального округа Колумбия в штат Флорида, однако до того, как его могли освободить, сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля забрали его из тюрьмы и доставили в центр содержания в Фармвилле. Это случилось 11 сентября.

«Мы добиваемся его освобождения под залог», — указал Коффилд.

В 2024 году в США задержали 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле. Как утверждало Министерство юстиции США, мужчина экспортировал в Россию микроэлектронику в обход ограничений.

