Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 17 сентября 2025Силовые структуры

Иностранец пытался изнасиловать россиянку в туалете кафе

На Урале начали поиск иностранца, пытавшегося надругаться над девушкой в кафе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге начали поиск иностранца, пытавшегося надругаться над девушкой в туалете кафе. Об этом сообщает издание URA.

По данным издания, как рассказал муж пострадавшей, жена с подругой пошли в кафе «Хазар» в какой-то момент они пошли в туалет. В ее кабинку начал стучаться незнакомец. Женщина, предполагая, что это ее подруга, отрыла дверь. После этого злоумышленник ворвался и начал лезть к ней под юбку. Пострадавшая брызнула духами в лицо нападавшему и убежала за охраной.

Сотрудники полиции спустя час прибыли на место происшествия. Преступник к этому моменту уже скрылся.

Женщина написала заявление в отдел полиции. Злоумышленника пока не задержали.

Ранее сообщалось, что серийный насильник с ножом надругался над россиянкой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал сохранить Донбасс за Украиной

    Популярный десерт для детей оказался опасным для здоровья

    Кремль объяснил отсутствие главы Генштаба на учениях с Путиным

    В Подмосковье поймали пенсионера-наркокурьера

    В Госдуме приняли внесенный Путиным закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

    Мужчина 1600 раз за месяц позвонил спасателям и ничего не сказал

    «Минутный порыв говорить пропал». Пугачева высказалась о последствиях своего громкого интервью

    Повышение утильсбора на автомобили возмутило россиян и вызвало шквал дизлайков

    Иностранец пытался изнасиловать россиянку в туалете кафе

    Военный эксперт высказался об успехах ВС России в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости