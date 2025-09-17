Иностранец пытался изнасиловать россиянку в туалете кафе

На Урале начали поиск иностранца, пытавшегося надругаться над девушкой в кафе

В Екатеринбурге начали поиск иностранца, пытавшегося надругаться над девушкой в туалете кафе. Об этом сообщает издание URA.

По данным издания, как рассказал муж пострадавшей, жена с подругой пошли в кафе «Хазар» в какой-то момент они пошли в туалет. В ее кабинку начал стучаться незнакомец. Женщина, предполагая, что это ее подруга, отрыла дверь. После этого злоумышленник ворвался и начал лезть к ней под юбку. Пострадавшая брызнула духами в лицо нападавшему и убежала за охраной.

Сотрудники полиции спустя час прибыли на место происшествия. Преступник к этому моменту уже скрылся.

Женщина написала заявление в отдел полиции. Злоумышленника пока не задержали.

