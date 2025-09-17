Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:47, 17 сентября 2025Из жизни

Из кишечника 10-летнего мальчика удалили застрявшую там соску

В Саудовской Аравии из кишечника 10-летнего мальчика удалили соску
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom

В Саудовской Аравии 10-летний мальчик попал в больницу из-за соски в животе. Об этом пишет Need To Know.

Ребенок четыре дня мучился от рвоты и болей в животе. Рентген показал, что в его кишечнике застряла соска от детской бутылочки. Ее успешно удалили хирургическим путем.

Материалы по теме:
Палата невозврата. Любимый массажист российских звезд умер из-за простой инфекции. Почему московские врачи не спасли его?
Палата невозврата.Любимый массажист российских звезд умер из-за простой инфекции. Почему московские врачи не спасли его?
13 апреля 2022
«Они понадеялись на авось» Девочка умерла после процедуры в больнице. Как опытные российские врачи допустили эту ошибку?
«Они понадеялись на авось»Девочка умерла после процедуры в больнице. Как опытные российские врачи допустили эту ошибку?
25 января 2023
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Оказалось, что ребенок не впервые проглатывает различные предметы. Спустя пять дней после операции его выписали и направили к психиатру.

Ранее сообщалось, что в Тайване у мужчины в животе пророс гриб эноки. Он попал в такую ситуацию, потому недостаточно тщательно прожевал его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из популярных китайских производителей машин уйдет из России

    Стало известно об отказе Ротару выступать до конца СВО

    Лавров оценил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Минобороны сообщило о более чем 350 сбитых украинских беспилотниках

    В Китае столкнулись два летающих автомобиля

    Бойцы СВО назвали себя националистами и высказались об «ордах мигрантов» на видео

    Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

    Крупная азиатская страна открыла рынок для поставок мяса птицы из России

    В России ускорили процесс опознания погибших в зоне СВО

    В США сотрудники университета подали в суд на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости