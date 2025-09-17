Из кишечника 10-летнего мальчика удалили застрявшую там соску

В Саудовской Аравии 10-летний мальчик попал в больницу из-за соски в животе. Об этом пишет Need To Know.
Ребенок четыре дня мучился от рвоты и болей в животе. Рентген показал, что в его кишечнике застряла соска от детской бутылочки. Ее успешно удалили хирургическим путем.
Оказалось, что ребенок не впервые проглатывает различные предметы. Спустя пять дней после операции его выписали и направили к психиатру.
Ранее сообщалось, что в Тайване у мужчины в животе пророс гриб эноки. Он попал в такую ситуацию, потому недостаточно тщательно прожевал его.