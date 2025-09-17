Ценности
20:43, 17 сентября 2025

Известный актер снялся с небритыми подмышками для журнала

Ирландский актер Пол Мескал снялся с небритыми подмышками для Rolling Stone
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ryan McGinley / Rolling Stone

Известный ирландский актер Пол Мескал снялся с небритыми подмышками для журнала Rolling Stone. Соответствующий материал появился на сайте издания.

29-летнего артиста запечатлели стоящим в пруду. Он позировал в винтажной майке и коротких шортах в клетку. При этом герой фотосессии поднял руки, продемонстрировав подмышечные впадины с растительностью, покрытые грязью.

Также, актер, исполнивший главную роль в фильме «Гладиатор-2» режиссера Ридли Скотта, предстал перед камерой в джинсовых мини-шортах и красном лонгсливе.

В октябре 2024 года Пол Мескал снялся в откровенном образе и с небритыми подмышками для журнала GQ.

