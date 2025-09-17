Каякеры спасли оказавшуюся на берегу белуху

На Аляске группа каякеров спасла белуху, которая села на мель. Об этом пишет Daily Mirror.
Мужчины заметили животное, как только причалили к берегу. Опасаясь, что кит не сможет уплыть сам, они решили ему помочь. Обвязав его веревками, они стали тянуть его в море.
Им удалось вытолкнуть животное в воду, однако оно по-прежнему не двигалось с места. Мужчины сняли веревки и принялись подбадривать кита криками «Давай, мальчик». В конце концов он уплыл.
Материалы по теме:
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Спасательную операцию сняли на видео.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, кит-белуха напал на двух дайверов в аквариуме Haichang Polar Ocean Park на глазах посетителей. Оба дайвера остались невредимы.