Каякеры спасли оказавшуюся на берегу белуху

На Аляске каякеры спасли севшего на мель кита

На Аляске группа каякеров спасла белуху, которая села на мель. Об этом пишет Daily Mirror.

Мужчины заметили животное, как только причалили к берегу. Опасаясь, что кит не сможет уплыть сам, они решили ему помочь. Обвязав его веревками, они стали тянуть его в море.

Им удалось вытолкнуть животное в воду, однако оно по-прежнему не двигалось с места. Мужчины сняли веревки и принялись подбадривать кита криками «Давай, мальчик». В конце концов он уплыл.

Спасательную операцию сняли на видео.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, кит-белуха напал на двух дайверов в аквариуме Haichang Polar Ocean Park на глазах посетителей. Оба дайвера остались невредимы.

