Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:54, 17 сентября 2025Культура

Киркоров предложил включить песни Пугачевой в школьную программу

Певец Филипп Киркоров предложил изучать в школах песни Аллы Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров предложил включить композиции певицы Аллы Пугачевой в школьную программу. Его цитирует ТАСС.

«Это высокое искусство, эпоха, целая жизнь», — подчеркнул исполнитель.

Киркоров заявил, что также предложил бы изучать в школе песни Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. По его словам, именно эти музыканты вдохновили его начать карьеру артиста.

Ранее народный артист России Олег Газманов прокомментировал новости о том, что его песни «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» были включены в школьную программу в рамках предмета музыки. Он подчеркнул, что юные исполнители проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Замглавы администрации президента России Козак подал в отставку

    Стало известно о передвижении войск после учения «Запад-2025»

    Путин поручил поднять один тип выплат с 2027 года

    Памятник «Маше и Медведю» рядом с Лениным напугал россиян

    В Чечне сняли на видео огромный кортеж из люксовых авто. Его возглавляли полицейские Mercedes и «гелики» с инициалами Кадырова

    Актриса взяла на борт самолета один аксессуар и нарвалась на штраф

    Инфляционные ожидания в России резко снизились

    Неуловимую черную пантеру впервые сняли на видео во время спаривания

    Бывший губернатор Нью-Йорка попал в объективы камер в попытке сделать сальто на подиуме

    Литва отчиталась о задержании россиян и украинцев по подозрению в организации терактов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости