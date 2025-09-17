Киркоров предложил включить песни Пугачевой в школьную программу

Певец Филипп Киркоров предложил изучать в школах песни Аллы Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров предложил включить композиции певицы Аллы Пугачевой в школьную программу. Его цитирует ТАСС.

«Это высокое искусство, эпоха, целая жизнь», — подчеркнул исполнитель.

Киркоров заявил, что также предложил бы изучать в школе песни Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. По его словам, именно эти музыканты вдохновили его начать карьеру артиста.

Ранее народный артист России Олег Газманов прокомментировал новости о том, что его песни «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» были включены в школьную программу в рамках предмета музыки. Он подчеркнул, что юные исполнители проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям.