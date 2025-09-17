Король Карл III тайно расстался с женой

Radar Online: Король Карл III и его жена тайно расстались и живут раздельно

Приближенный британской королевской семьи утверждает, что монарх и его жена давно расстались. Об этом сообщает Radar Online.

Источник издания утверждает, что король Карл III и королева Камилла тайно разошлись и живут раздельно. Они вместе появляются на официальных мероприятиях, однако это делается лишь для того, чтобы избежать огласки.

На публике они действуют вместе, особенно потому, что Карл болен, но за кулисами все совсем иначе. Это фактически развод, только называется иначе. Камилла большую часть времени живет в Рей-Милл, а Карл пропадает в резиденциях Хайгроув-хаус и Кларенс-Хаус приближенный короля

Ранее супруга короля Великобритании Карла III Камилла раскрыла секрет счастливого брака в день празднования 20-й годовщины свадьбы. Она назвала дружбу самой важной составляющей супружеских отношений.