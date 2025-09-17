Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 17 сентября 2025Из жизни

Король Карл III тайно расстался с женой

Radar Online: Король Карл III и его жена тайно расстались и живут раздельно
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Карл III и Камилла

Карл III и Камилла. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Приближенный британской королевской семьи утверждает, что монарх и его жена давно расстались. Об этом сообщает Radar Online.

Источник издания утверждает, что король Карл III и королева Камилла тайно разошлись и живут раздельно. Они вместе появляются на официальных мероприятиях, однако это делается лишь для того, чтобы избежать огласки.

На публике они действуют вместе, особенно потому, что Карл болен, но за кулисами все совсем иначе. Это фактически развод, только называется иначе. Камилла большую часть времени живет в Рей-Милл, а Карл пропадает в резиденциях Хайгроув-хаус и Кларенс-Хаус

приближенный короля
Материалы по теме:
Его величество Чебурашка Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Его величество ЧебурашкаФаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
31 декабря 2019
От короны не уйти Тайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
От короны не уйтиТайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы
27 декабря 2020

Ранее супруга короля Великобритании Карла III Камилла раскрыла секрет счастливого брака в день празднования 20-й годовщины свадьбы. Она назвала дружбу самой важной составляющей супружеских отношений.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал причину отказа поехать в Москву

    53-летняя Кармен Электра удивила фанатов фигурой в мини-платье

    Аэропорт Краснодара примет первых пассажиров после трехлетнего перерыва

    Глава Еврокомиссии провела «хороший разговор» с Трампом о России

    Пожилую россиянку переселили в отрезанную от коммуникаций квартиру

    Депутат Рады назвал условие для разрешения конфликта на Украине

    «Калашников» полностью перейдет на российские ткани для обмундирования

    Король Карл III тайно расстался с женой

    Папа Римский оценил слова о попытке НАТО начать войну

    Генсек ООН призвал убрать из Совбеза реалии 1945 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости