Кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами Кадырова сняли на видео

Военблогер Живов показал кадры люксового кортежа с джипом с инициалами Кадырова

Кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами главы Чечни Рамзана Кадырова (КРА) сняли на видео. Кадры показал в Telegram российский военблогер Алексей Живов.

Так, в веренице машин появляются не менее дюжины Mercedes-Benz G-класса, множество Rolls-Royce и четыре спорткара Lamborghini. Кортеж из роскошных автомобилей сопровождали также дорогостоящие машины ДПС, такие, как «заряженный» Mercedes-AMG GLE 53, который в 2020 году стоил почти семь миллионов рублей. На ряде автомобилей установлены «красивые» госномера, а на некоторых их нет вовсе.

«Обычная свадьба в Чечне. Гордость берет, что люди умеют хорошо зарабатывать и красиво жить. В конце концов, свадьба на всю жизнь. Нельзя мелочиться» — подписал кадры военблогер.

Ранее сообщалось, что 17-летний Адам Кадыров появился в роскошных часах, цена которых может приближаться к 500 тысячам долларов.