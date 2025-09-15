17-летний Адам Кадыров появился в роскошных часах. Их цена может приближаться к 500 тысячам долларов

Адам Кадыров показал часы, которые могут стоить ₽41 млн

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова похвастался новым роскошным аксессуаром. 17-летний Адам Кадыров предстал на снимке, опубликованном в соцсетях его сестрой Табарик, в часах, похожих на аксессуар американского бренда Jacob&Co из серии Epic SF24. Стоимость данной модели составляет почти полмиллиона долларов.

На кадре молодой человек запечатлен в белой рубашке, брюках и шляпе. Часы надеты на его левой руке.

496 715 долларов составляет цена часов бренда Jacob&Co из серии Epic SF24

Модель украшают более ста бриллиантов

В рублях цена часов составляет около 41 миллиона рублей. Данная модель выполнена из 18-каратного белого золота, ее корпус украшен 104 бриллиантами. Ремешок часов сделан из кожи, а стекло — устойчиво к царапинам.

Всего подобных часов было выпущено 18 экземпляров. Все они был распроданы

Фото: @kadyrovatabarik

Адам Кадыров нередко демонстрирует роскошную жизнь

Как пишут авторы издания «Верстка» (внесено Минюстом в реестр иноагентов), Адам Кадыров и ранее демонстрировал обществу роскошные аксессуары. Только в прошлом июне на его руке заметили часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, украшенные 320 бриллиантами. Их стоимость составляет более 27 миллионов долларов. 17-летний сын главы Чечни выбрал их для празднования своей свадьбы.

Несколько лет назад он демонстрировал аксессуары Audemars Piguet за 85 миллионов рублей и Richard Mille 035 за 37 миллионов рублей.

Кроме того, этим летом сына Рамзана Кадырова заметили во время празднования свадьбы за рулем редкого автомобиля марки Mercedes из лимитированной серии, поставка которых в Россию запрещена. Цена такого авто за границей начинается от 190 тысяч долларов.

Рамзан Кадыров оценил награды сына

Накануне Кадыров-старший высказался о многочисленных наградах сына Адама. По его мнению, каждая из них — заслуженная. Он пояснил, что родственник проходит его собственный путь, проводя жизнь рядом с отцом, как и он когда-то.

Политик припомнил, что ему самому доверили должность первого вице-премьера правительства республики, несмотря на молодой возраст. «Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — подчеркнул он.