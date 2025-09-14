Россия
12:07, 14 сентября 2025

Кадыров высказался о наградах сына

Глава Чечни Кадыров заявил, что у его сына нет незаслуженных наград
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Рамзан Кадыров убежден, что многочисленные награды его сына заслуженны. Об этом глава Чечни заявил в интервью агентству РИА Новости.

По мнению Кадырова, 17-летний Адам повторяет его собственный путь. «Я рос рядом с моим отцом, всегда был рядом, многому научился именно рядом с ним. Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания», — поделился он. Как вспоминает политик, ему самому доверили должность первого вице-премьера правительства республики несмотря на молодость, поэтому он как никто другой понимает, какое бремя несет Адам Кадыров.

К своему сыну лидер Чечни претензий не имеет и считает, что тот успешно справляется с возложенными обязанностями. При этом Кадыров отмечает, что спрашивает с отпрыска гораздо строже, чем с других подчиненных. «Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — прокомментировал Кадыров.

В свои 17 лет Адам Кадыров занимает пост секретаря Совета безопасности республики, также он был назначен куратором по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы от Чечни. В конце августа он был удостоен медалью «Защитник Чеченской Республики». Адам Кадыров награжден целым рядом орденов и медалей, среди которых орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие. Также Адаму Кадырову передали на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, выданный ему имамом Шамилем во время Кавказской войны в XIX веке.

