Лавров обвинил Запад в наплевательском отношении к резолюции ООН по Палестине

Запад наплевательски относится к резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о необходимости создания палестинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
По словам главы МИД РФ, принцип устава ООН, заключенный в его статье 25, который предписывает всем государствам-членам выполнять решения СБ, «был растоптан».
12 сентября Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН о двухгосударственном решении для Палестины и назвал директивный орган международной организации политическим цирком.
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио указал, что желание некоторых стран признать независимую Палестину мешает урегулированию конфликта между Израилем и радикальной исламистской группировкой ХАМАС.