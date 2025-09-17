Лавров обвинил Запад в наплевательском отношении к резолюции ООН по Палестине

Запад наплевательски относится к резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о необходимости создания палестинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

По словам главы МИД РФ, принцип устава ООН, заключенный в его статье 25, который предписывает всем государствам-членам выполнять решения СБ, «был растоптан».

12 сентября Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН о двухгосударственном решении для Палестины и назвал директивный орган международной организации политическим цирком.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио указал, что желание некоторых стран признать независимую Палестину мешает урегулированию конфликта между Израилем и радикальной исламистской группировкой ХАМАС.