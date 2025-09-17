Бывший СССР
Лавров раскрыл планы Киева на Запад

Лавров: Киев планирует не позволить Западу стремиться к урегулированию конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Власти Украины стремятся не позволить здравым силам на Западе стремиться к урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«По сути дела он [президент Украины Владимир Зеленский] хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу», — рассказал министр иностранных дел РФ.

Ранее Лавров заявил, что с текущей позицией Европе нечего делать за столом переговоров по Украине. Глава МИД уличил европейские страны в намерении «беспардонно "отвоевать" себе место» в переговорном процессе.

