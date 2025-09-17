Бывший СССР
Лукашенко посмеялся над шуткой про оппозиционеров

Журналист Азаренок рассказал Лукашенко шутку об оппозиционерах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Белорусский журналист Григорий Азаренок рассказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко шутку про оппозиционеров. Видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Азаренок припомнил освобождение одного из лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского и его последующие заявления на свободе. «В интернете даже шутят, что вам (Александру Лукашенко) Владимир Владимирович [Путин] завидует, у него таких смешных оппозиционеров нет», — рассказал журналист.

Лукашенко посмеялся, однако никак не прокомментировал шутку Азаренка.

4 июля Сергей Тихановский отказался от обещания «мощного удара» по Лукашенко после того, как белорусские оппозиционеры пожертвовали ему только тысячу евро из необходимых 200 тысяч. «Сидите и ждете мощного удара. (...) Стыдно и больно», — высказался он.

Ранее Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек. Многие из них были осуждены по статьям об экстремизме.

