07:54, 17 сентября 2025Россия

Минобороны заявило об ударе по замаскированному пункту дислокации ВСУ в зоне СВО

Минобороны: РСЗО «Торнадо-С» уничтожила замаскированный пункт дислокации ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» ударили по замаскированному пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

По информации ведомства, позиции ВСУ располагались на купянском направлении, их поразили военнослужащие группировки войск «Запад». Скопление техники, вооружения и боеприпасов удалось выявить российской разведке.

«Получив целеуказание, расчет РСЗО "Торнадо-С" оперативно прибыл в указанный район. В сложных условиях ночной работы военнослужащие развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и произвели залп реактивными снарядами», — сообщили в министерстве.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ударили по логистическому узлу распределения западного оружия. Точное местонахождение объекта в Министерстве обороны России не указали.

