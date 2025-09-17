Мир
17:26, 17 сентября 2025

Моди назвал Путина другом

Премьер Индии Моди поблагодарил Путина за поздравления с днем рождения
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал президента России Владимира Путина своим другом и поблагодарил за поздравления с днем рождения. Об этом политик написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Благодарю вас, мой друг, президент Путин, за звонок и теплые поздравления с моим 75-летием. Наши страны привержены дальнейшему укреплению нашего особого и привилегированного стратегического партнерства», — подчеркнул индийский премьер.

Моди добавил, что Индия готова предпринимать любые усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Путин сообщил, что провел телефонный разговор с Моди. По итогам беседы он отметил, что российско-индийское сотрудничество строится на доверии и дружбе.

