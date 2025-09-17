Экономика
06:16, 17 сентября 2025

На Западе назвали грозящее разрушением экономики Евросоюза решение

Politico: Введение пошлин против Китая грозит разрушением экономики Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Введение пошлин против Китая грозит разрушением экономики Евросоюза, последствия подобного решения с политической и экономической точки зрения назвала газета Politico.

В статье отмечается, что за последние десятилетия европейская экономика в значительной степени интегрировалась с китайской, а потребители привыкли к доступным импортным товарам.

«И хотя блок пообещал снизить свою зависимость от Китая, важнейшие секторы экономики — от немецких автопроизводителей до французских виноделов и итальянских модных домов — зависят от этой страны в значительной части своего производства и продаж», — говорится в материале.

Газета уточнила, что Китай занимает третье место среди европейских торговых партнеров по товарам и услугам, на первом и втором США и Великобритания, соответственно, и второе по товарам после Соединенных Штатов. Всего доля китайского импорта составляет около 21 процента в европейской экономике.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял о том, что Китай даст решительный ответ, если страны Североатлантического альянса (НАТО) под давлением США попытаются ввести пошлины в отношении КНР под предлогом закупок нефти российского происхождения.

