Названы способы проверить готовность батарей к отоплению

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Перед отопительным сезоном нужно почистить батареи

Перед отопительным сезоном нужно почистить батареи от грязи и пыли, а также убедиться в их готовности к теплу. Способы это сделать назвал россиянам эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет «Москва 24».

Специалист посоветовал осмотреть радиаторы на наличие возможной ржавчины. Если появились сомнения в качестве оборудования, то необходимо вызвать сотрудников управляющей компании — иначе есть риск серьезных проблем.

«Любое такое изменение может стать причиной серьезной протечки. Поэтому есть смысл вызвать специалиста, который оценит степень износа и примет решение о локальном ремонте или замене радиатора», — посоветовал Бондарь.

