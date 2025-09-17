Экономика
21:00, 17 сентября 2025

Названы способы проверить готовность батарей к отоплению

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Перед отопительным сезоном нужно почистить батареи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Перед отопительным сезоном нужно почистить батареи от грязи и пыли, а также убедиться в их готовности к теплу. Способы это сделать назвал россиянам эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет «Москва 24».

Специалист посоветовал осмотреть радиаторы на наличие возможной ржавчины. Если появились сомнения в качестве оборудования, то необходимо вызвать сотрудников управляющей компании — иначе есть риск серьезных проблем.

«Любое такое изменение может стать причиной серьезной протечки. Поэтому есть смысл вызвать специалиста, который оценит степень износа и примет решение о локальном ремонте или замене радиатора», — посоветовал Бондарь.

Ранее Бондарь рассказал, что предельные сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг в России перенесли с 10-го на 15-е число, чтобы бороться с должниками.

