15:31, 17 сентября 2025Забота о себе

Названы указывающие на скорый дебют шизофрении изменения в поведении

Психолог Гонсалес назвала изоляцию симптомом шизофрении
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Психолог Эстрелла Гонсалес заявила, что скорый дебют шизофрении у человека можно заподозрить по нескольким признакам. Об этом она рассказала в ходе интервью для издания Hola.

По словам Гонсалес, на начинающуюся шизофрению указывают изменения в поведении. В качестве примера она привела изоляцию, отсутствие эмоций, пренебрежение обязанностями и повседневными делами, в том числе уходом за собой.

Кроме того, заболевание, по словам специалистки, характеризуется спутанностью сознания, магическим мышлением, раздражительностью и тревожностью. Позднее могут появиться уже очевидные симптомы, такие как галлюцинации и бред. Среди факторов риска шизофрении Гонсалес назвала генетическую предрасположенность, психосоциальный стресс, злоупотребление психоактивными веществами и пережитые травмирующие события.

Ранее фармацевт Линкольн Кардосо призвал некоторых людей с гипертонией обратиться к психиатру. По его словам, тревожное расстройство может приводить к высокому давлению.

