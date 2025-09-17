Несколько подростков изнасиловали девушку возле пляжа в популярном у туристов месте Индии

Несколько подростков в Индии напали на девушку и изнасиловали ее возле пляжа в популярном у туристов месте. Об этом сообщает The Indian Express.

Уточняется, что преступление было совершено возле храма в штате Одиша. Девушка сидела вместе с другом, четверо незнакомцев сфотографировали их, а затем якобы начали шантажировать пару. В результате конфликта юноши изнасиловали девушку и скрылись. Троих злоумышленников удалось задержать, один находится в бегах.

