09:00, 17 сентября 2025Путешествия

Несколько подростков изнасиловали девушку возле пляжа в популярном у туристов месте Индии

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Pranay Chandra Singh / Shutterstock / Fotodom

Несколько подростков в Индии напали на девушку и изнасиловали ее возле пляжа в популярном у туристов месте. Об этом сообщает The Indian Express.

Уточняется, что преступление было совершено возле храма в штате Одиша. Девушка сидела вместе с другом, четверо незнакомцев сфотографировали их, а затем якобы начали шантажировать пару. В результате конфликта юноши изнасиловали девушку и скрылись. Троих злоумышленников удалось задержать, один находится в бегах.

Ранее двое неизвестных мужчин изнасиловали иностранку в гостиничном номере в Дера-Гази-Хане, Пакистан. Уточняется, что женщина приехала в город в качестве туристки.

