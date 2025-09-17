Обвиняемого в жестоких мучениях российского ребенка нашли в СИЗО без признаков жизни

В СИЗО Новосибирской области умер обвиняемый в убийстве ребенка

В Новосибирской области в СИЗО нашли без признаков жизни Олега Голдина — обвиняемого в жестокой расправе над ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На заседании 23 сентября будет рассмотрен вопрос о прекращении уголовного дела в отношении мужчины. Вторым обвиняемым по делу выступает его жена Анна. Супругам вменяется статья об истязании малолетнего ребенка, мужу также инкриминировали расправу над малолетней с особой жестокостью.

Следствие считает, что в июне 2024 года супруги на протяжении четырех дней мучили девятилетнюю дочь знакомой, за которой остались приглядывать. Ребенка лишали еды, не давали ходить в туалет и все это снимали на камеру. Также Голдин бил девочку крапивой по телу и заставлял на ней стоять босой. Мужчина еще вынудил ее выпить много воды, а когда ребенок перестал пить, насильно стал заливать ей жидкость в рот. Девочка потеряла сознание, была госпитализирована, однако спасти ее не удалось.

