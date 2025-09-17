Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:52, 17 сентября 2025Силовые структуры

Обвиняемого в жестоких мучениях российского ребенка нашли в СИЗО без признаков жизни

В СИЗО Новосибирской области умер обвиняемый в убийстве ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Новосибирской области в СИЗО нашли без признаков жизни Олега Голдина — обвиняемого в жестокой расправе над ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На заседании 23 сентября будет рассмотрен вопрос о прекращении уголовного дела в отношении мужчины. Вторым обвиняемым по делу выступает его жена Анна. Супругам вменяется статья об истязании малолетнего ребенка, мужу также инкриминировали расправу над малолетней с особой жестокостью.

Следствие считает, что в июне 2024 года супруги на протяжении четырех дней мучили девятилетнюю дочь знакомой, за которой остались приглядывать. Ребенка лишали еды, не давали ходить в туалет и все это снимали на камеру. Также Голдин бил девочку крапивой по телу и заставлял на ней стоять босой. Мужчина еще вынудил ее выпить много воды, а когда ребенок перестал пить, насильно стал заливать ей жидкость в рот. Девочка потеряла сознание, была госпитализирована, однако спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что появились аудиодоказательства по делу врачей, накачавших магнезией младенца.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости