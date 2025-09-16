Появились доказательства по делу накачавших магнезией младенца в российском роддоме

ТАСС опубликовал аудио с приказом врача Белой убить ребенка

Появились аудио доказательства по делу накачавших магнезией младенца в российском роддоме. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, калининградский врач Елена Белая лично дала распоряжение перестать оказывать медицинскую помощь младенцу и ввести препарат для угнетения жизненных функций. Также у следствия есть видеозапись с совещания, на котором происходило обсуждение этого преступления.

Присяжные признали врачей виновными в расправе над младенцем.

Калининградских медиков осудили за преступление, совершенное осенью 2018 года. Тогда в калининградском роддоме №4 у Амиджон Ахмедовой появился на свет глубоко недоношенный мальчик, которого она назвала Оллоберди.

По версии следствия, 6 ноября Сушкевич по приказу Белой ввела младенцу летальную дозу магнезии, что привело к остановке дыхательной и сердечной деятельности. Врачи совершили расправу над ребенком, чтобы не портить статистику медучреждения.

По мнению следствия, обвиняемые намеренно заявляли ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, надеясь на их снисхождение. Однако представленные доказательства в полной мере изобличали врачей в содеянном.

Суд приговорил врачей к девяти и 9,5 годам колонии.

Ранее сообщалось, что накачавшие младенца магнезией российские врачи выйдут на свободу через пару лет.