Силовые структуры
09:26, 17 сентября 2025Силовые структуры

Обвиняемые в смертельном отравлении россиян чачей на курорте сделали заявление

Обвиняемые в отравлении людей в Сочи заявили, что не знали об опасности чачи
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Обвиняемые в отравлении кустарным алкоголем в Сириусе — 30-летняя и 71-летняя женщины — не знали об опасности продаваемой чачи. Об этом заявили их адвокаты, их слова передает РИА Новости.

Защита настаивает, что преступление женщинами было совершено по неосторожности, так как им было неизвестно, что спиртное может навредить жизни и здоровью покупателей. Также сообщается, что обе обвиняемые активно способствуют расследованию преступления.

Женщины находятся под стражей, им предъявлено обвинение по статье об оказании небезопасных услуг. Следствие считает, что они причастны к смертельному отравлению как минимум десяти человек. После случившегося рынок, где торговали алкоголем, закрыли.

