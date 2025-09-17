РИАН: 57-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла последний боеспособный батальон

57-я мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась без боеспособных батальонов — последний такой был потерян в боях в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В ходе боев за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понес значительные потери до взвода личного состава и практически утратил боеспособность», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что на Украине началась подготовка к мобилизации женщин, так как численность личного состава ВСУ стремительно сокращается.