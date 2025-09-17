Путешествия
20:26, 17 сентября 2025Путешествия

Отдыхавший в Европе турист скатился в море с горки на яхте и больше не вынырнул

The Sun: На Мальте мужчина скатился с горки на прогулочной яхте и не выжил
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jonathan Borg / XinHua / Globallookpress.com

Отдыхавший в Европе турист скатился в море с горки на яхте и больше не вынырнул. Об этом пишет газета The Sun.

Уточнялось, что инцидент произошел 16 сентября на Мальте в водах Голубой лагуны возле острова Комино. 43-летний мужчина из Великобритании воспользовался горкой на прогулочной яхте, однако после спуска с нее не выжил.

На помощь были вызваны добровольцы первой помощи из корпуса экстренного реагирования и спасения. Они вытащили туриста из воды, оказали первую помощь и доставили его в больницу на мальтийский остров Гоцо. Позже в медучреждении объявили, что путешественника не удалось спасти.

Ранее туристку вытащили из воды без признаков жизни вскоре после приезда на курорт Таиланда. Путешественница из Албании исчезла под волнами на глазах своего спутника.

