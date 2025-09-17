Отдыхавший в Европе турист скатился в море с горки на яхте и больше не вынырнул

The Sun: На Мальте мужчина скатился с горки на прогулочной яхте и не выжил

Отдыхавший в Европе турист скатился в море с горки на яхте и больше не вынырнул. Об этом пишет газета The Sun.

Уточнялось, что инцидент произошел 16 сентября на Мальте в водах Голубой лагуны возле острова Комино. 43-летний мужчина из Великобритании воспользовался горкой на прогулочной яхте, однако после спуска с нее не выжил.

На помощь были вызваны добровольцы первой помощи из корпуса экстренного реагирования и спасения. Они вытащили туриста из воды, оказали первую помощь и доставили его в больницу на мальтийский остров Гоцо. Позже в медучреждении объявили, что путешественника не удалось спасти.

