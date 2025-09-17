Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 17 сентября 2025Россия

Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

Песков заявил, что Путин наблюдал за ходом учений на полигоне Мулино
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поездку главы государства Владимира Путина на военный полигон Мулино. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера, вы знаете, он летал в Нижний Новгород. Наблюдал за ходом учений. Учения впечатляющие по своему масштабу. Были сделаны важные заявления со стороны главы государства», — сказал представитель Кремля.

16 сентября Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области. Отмечается, что на полигоне проходит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Глава государства появился там в военной форме.

По словам главы государства, целью учений являлась отработка защиты Союзного государства. В них, отметил Путин, принимали участие 100 тысяч военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров предупредил о результате попыток «соблазнить» Путина условиями по Украине

    В России увидели исполнение предсказание Жириновского о Польше

    Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

    Песков анонсировал международный разговор Путина

    Кремль высказался о внесении Путиным в Совфед кандидатуры председателя Верховного суда

    Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

    В Госдуме поддержали круглогодичный призыв в армию

    В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

    Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости