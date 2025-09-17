Песков прокомментировал поездку Путина на военный полигон

Песков заявил, что Путин наблюдал за ходом учений на полигоне Мулино

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поездку главы государства Владимира Путина на военный полигон Мулино. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера, вы знаете, он летал в Нижний Новгород. Наблюдал за ходом учений. Учения впечатляющие по своему масштабу. Были сделаны важные заявления со стороны главы государства», — сказал представитель Кремля.

16 сентября Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области. Отмечается, что на полигоне проходит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Глава государства появился там в военной форме.

По словам главы государства, целью учений являлась отработка защиты Союзного государства. В них, отметил Путин, принимали участие 100 тысяч военнослужащих.