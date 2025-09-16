Россия
Путин раскрыл цель военных учений «Запад-2025»

Путин: Цель учений «Запад-2025» — отработка защиты Союзного государства
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Президент России Владимир Путин раскрыл цель совместных с Белоруссией военных учений «Запад-2025». Об этом сообщает ТАСС.

«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», — сказал глава государства.

По его словам, участие в учениях, которые прошли на 41 полигоне, принимают 100 тысяч военнослужащих. Задействовано около 10 тысяч систем вооружения и техники. Путин подчеркнул, что используемая техника является современной и применяется в практической боевой работе.

16 сентября Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области. Отмечается, что на полигоне проходит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Глава государства появился там в военной форме.

