Россия
11:30, 17 сентября 2025Россия

Бой российских военных с огромными дронами попал на видео с «эффектом полного погружения»

Военкор Поддубный показал кадры боя российских военных огромными дронами ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Бой российских военных с огромными дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) PD-2 попал на видео. Кадры отражения атаки показал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

Как рассказал журналист, видео демонстрирует работу военнослужащих с «эффектом полного погружения». На кадрах бойцы успешно поражают беспилотники с размахом крыльев в пять метров из стрелкового вооружения и радуются успеху.

«Эти беспилотники могли взорваться в Белгороде, Ростове, Нижнем, Брянске, Москве (...) Работают парни с нервом, с эмоцией. Каждая сбитая цель в небе — спасенные жизни на земле», — подписал видео военкор.

Ранее сообщалось, что интенсивность ночных атак ВСУ на Россию резко изменилась.

    Все новости