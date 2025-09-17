Культура
Актер Театра имени Ленсовета попал в реанимацию

Актер Илья Дель попал в реанимацию после падения
Ольга Коровина

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Актер Театра имени Ленсовета, звезда фильмов «Цой» и «Пророк. История Александра Пушкина» Илья Дель попал в реанимацию после падения. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на представителей театра.

По данным источника, инцидент произошел на днях, конкретная дата не уточняется. В связи с травмой артиста учреждение заменяет ближайшие постановки, в которых он задействован.

12 апреля сообщалось, что Дель попал в больницу после ссоры с подругой. Между 40-летним актером и его 26-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он получил ножевые ранения в грудь и руку.

Позже Дель назвал произошедшее обычной ссорой двух влюбленных людей. Артист отметил, что у него было пробито легкое, операция после ранения прошла успешно.

    Все новости