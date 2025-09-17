Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:46, 17 сентября 2025Ценности

Популярный бренд косметики обругали за фотосессию с 69-летней Крис Дженнер

Мария Винар

Кадр: pagesix.com

Популярный канадский бренд косметики Mac снял рекламную кампанию с американской телезвездой Крис Дженнер и подвергся критике в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Page Six.

Критике подверглась фотосессия 69-летней предпринимательницы. Так, она попозировала перед камерами в черном наряде с открытыми плечами, держа в руках тональный крем и пудру из культовой линейки марки Studio Fix Foundation.

Читатели портала удивились выбору компании и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Стыдно должно быть, MAC. Я думал, у тебя стандарты повыше», «После многочисленных подтяжек лица, бесконечных косметических процедур и часов работы в фотошопе рекламировать этот крем как-то странно», «Как человек, сделавший столько подтяжек лица, может быть лицом косметического бренда?», «Почему вы выбрали именно ее? Больше никого не было?», «Понятно, больше не буду покупать у них косметику», — высказывались они.

В августе Крис Дженнер высмеяли в сети за нелепый фотошоп на снимках.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Замглавы администрации президента России Козак подал в отставку

    Защита российского криминального авторитета обжаловала приговор

    Популярный бренд косметики обругали за фотосессию с 69-летней Крис Дженнер

    Армия России взяла под контроль часть Купянска

    В Лондоне запротестовали против Трампа

    Зеленский попросил 60 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Россией

    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

    Каякеры спасли оказавшуюся на берегу белуху

    Представлено эффективное средство против воспаления печени

    В Европе задались вопросом о судьбе Зеленского после скандала со взрывчаткой в Грузии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости