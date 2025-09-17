Экономика
09:31, 17 сентября 2025Экономика

Постсоветская страна полностью погасила долг перед Россией

ТАСС: Грузия полностью погасила долг перед Россией
Дмитрий Воронин

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией, Арменией и Азербайджаном. Об этом со ссылкой на данные Минфина этой граничащей с РФ постсоветской страны сообщает ТАСС.

В материалах по поводу госдолга, где ранее в отношении России указывались 3,997 миллиона долларов, теперь стоит прочерк, пишет агентство.

На период заключения соглашения об урегулировании вопроса в 2005 году долг Тбилиси перед Москвой составлял 158 миллионов долларов, к 2013 году он достиг примерно 100 миллионов долларов, а еще через пять лет — 61,4 миллиона.

Осенью 2024 года внешний госдолг Грузии вырос до рекордных 9,03 миллиарда долларов (сейчас составляет 9,09 миллиарда), но на РФ из этой суммы приходилось только 7,8 миллиона.

В моменте ключевым кредитором Тбилиси является Париж. Долг перед Францией составляет 850,9 миллиона долларов, то есть примерно 10 процентов от его общей суммы.

