Появились подробности дела генерала и главы центра ИТ Росгвардии о хищениях

СК завершил следствие по делу экс-сотрудников Росгвардии Варенцова и Чепкасова

Завершено расследование уголовного дела о махинациях при реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации», по которому проходят бывшие руководитель департамента цифрового развития и защиты информации генерал-майор Михаил Варенцов и начальник Главного центра информационных технологий ведомства Николай Чепкасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Им вменяют превышение должностных полномочий, в результате чего Росгвардии причинен материальный ущерб в 350 миллионов рублей.

По данным следствия, научно-исследовательский институт «Восход» заключил три контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Контроль за их исполнением был возложен на Варенцова и Чепкасова. Они приняли работы и оплатили их, но ПО не соответствовало предъявленным требованиям.

В апреле сообщалось о задержании Варенцова.