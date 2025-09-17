Появились подробности о преступлениях разыскиваемого экс-главы антидопинговой лаборатории

Экс-главы антидопинговой лаборатории Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом Родченков нарушил международные требования. По данным агентства, все уголовные дела в отношении экс-главы лаборатории объединены в одно производство. Он проходит обвиняемым по нескольким статьям, среди которых 201 УК РФ («Злоупотребления полномочиями»).

По версии следствия, в декабре 2014 года, за три дня до прибытия в Москву комиссии WADA, Родченков велел уничтожить допинг-пробы, который хотели отправить в другие лаборатории. После этого комиссия рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии.

В 2016 году Родченков уехал в США. В России он заочно арестован и несколько раз переобъявлялся в розыск.