Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:20, 17 сентября 2025Силовые структуры

Появились подробности о преступлениях разыскиваемого экс-главы антидопинговой лаборатории

Экс-главы антидопинговой лаборатории Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб
Варвара Митина (редактор)
Григорий Родченков

Григорий Родченков. Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом Родченков нарушил международные требования. По данным агентства, все уголовные дела в отношении экс-главы лаборатории объединены в одно производство. Он проходит обвиняемым по нескольким статьям, среди которых 201 УК РФ («Злоупотребления полномочиями»).

По версии следствия, в декабре 2014 года, за три дня до прибытия в Москву комиссии WADA, Родченков велел уничтожить допинг-пробы, который хотели отправить в другие лаборатории. После этого комиссия рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии.

В 2016 году Родченков уехал в США. В России он заочно арестован и несколько раз переобъявлялся в розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совет Безопасности соответствует миру 1945 года». Генсек ООН высказался о реформах, конфликте на Украине и ситуации в Газе

    Доктор Мясников назвал самое опасное для жизни время суток

    Одна страна договорилась с США о многомиллиардных инвестициях в свои технологии

    Зеленский высказался о прекращении огня

    В России к мечети подкинули свиную голову и подожгли здание

    В России предложили продлить ежегодный оплачиваемый отпуск

    Российские войска взяли под полный контроль участок границы ЛНР

    Порнозвезда ушла из секс-индустрии и обратилась к религии

    Жена показала на видео преображение своего мужа и удивила зрителей

    Секс-работницы рассказали о самых психологически тяжелых клиентах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости