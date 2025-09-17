Представлено эффективное средство против воспаления печени

The Lancet: Препарат ION224 эффективен в борьбе с воспалением печени

Международная группа исследователей представила результаты клинического испытания препарата ION224, направленного на лечение метаболически-ассоциированного стеатогепатита (MASH). Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

ION224 блокирует фермент DGAT2, который участвует в формировании жировых отложений в печени и связан с воспалением и повреждением клеток. В исследовании приняли участие 160 пациентов из США и Пуэрто-Рико с подтвержденным MASH и фиброзом печени. Им в течение 51 недели ежемесячно вводили препарат в разных дозировках либо плацебо.

Результаты показали, что улучшение состояния печени наблюдалось у 46 процентов пациентов в группе, получавшей дозу 90 миллиграмм, и у 59 процентов — в группе 120 миллиграмм, тогда как в группе плацебо положительный эффект отмечался лишь у 19 процентов. Важно, что улучшения достигались независимо от снижения массы тела, что открывает возможность комбинировать ION224 с другими методами терапии, включая препараты класса GLP-1.

Таким образом, препарат показал хорошую переносимость, при этом серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. Это делает ION224 перспективным кандидатом для новых стратегий лечения MASH, болезни, которая сегодня является одной из ведущих причин цирроза и трансплантации печени.

В июле ученые выяснили, что большинство случаев рака печени можно предотвратить, если снизить распространенность вирусных гепатитов, алкоголизма и ожирения печени.