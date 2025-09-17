Продажи заместившего Chery Tiggo российского бренда оценили

«Автостат»: Продажи автомобилей российского бренда Tenet составили 500 штук

Продажи автомобилей нового российского бренда Tenet, которые собираются на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, составили почти 500 штук. Так объемы оценил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, только за две недели сентября продажи Tenet составили 445 единиц.

«Учитывая, что автомобили Tenet замещают модельную линейку Chery Tiggo, статистика продаж будет расти очень быстро. Не исключаю, что вскоре мы увидим этот бренд в топ-5 российского авторынка», — пояснил он.

Автомобили Tenet выпускаются на бывшем заводе Volkswagen в Калуге в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между «АГР Холдингом», Минпромторгом и китайской государственной компанией Defetoo. Последняя является дочерней компанией Chery, владельцы которой таким образом, пытаются избежать санкций. Согласно известным ОТТС (одобрение типа транспортного средства), все заявленные модели Tenet являются перелицованными Chery.

Ранее в СМИ появилась информация, что китайский автоконцерн Chery принял решение покинуть, чтобы избежать санкций и выйти на биржу. Однако в российском подразделении компании слухи о прекращении работы на российском рынке опровергли. «Бренд Chery не уходит с российского рынка», — заверяют представители бренда. По данным Telegram-канала Mash, машину продолжат выпускать под новым брендом Tenet. Заявление компании об уходе называют просто формальностью.