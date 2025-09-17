Путин подписал указ о праздничных мероприятиях в честь 300-летия Екатерины II

Президент Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатерины II в 2029 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатерины II в 2029 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству образовать оргкомитет в шестимесячный срок. Документ, подчеркивающий «большое значение реформ Екатерины II для истории России», вступает в силу с 17 сентября.

В документе региональным властям рекомендуется принять участие в подготовке праздничных мероприятий. Кабмин обеспечит разработку и утверждение плана основной программы для посвященного императрице дня.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут выставку «От курганов до терриконов: маяки русского мира» к трехлетию воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Известно, что экспозиция будет проходить с 30 сентября по 30 ноября в Музее современной истории России.