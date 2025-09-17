Культура
Путин присвоил звания Тишману и Андреевой

Путин присвоил звания заслуженных артистов РФ Марку Тишману и Любови Андреевой
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Марку Тишману и балерине Любови Андреевой звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ появился на официальном портале опубликования правовых актов.

Участник проекта «Фабрика звезд» Марк Тишман является композитором и автором песен, выступает на сцене в качестве исполнителя. Известно, что он написал многие хиты для популярных российских артистов. Также он является членом Российского авторского общества.

Любовь Андреева — солистка балетной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Она исполняет ведущие партии в различных знаковых постановках.

Ранее Путин присвоил почетное звание «Заслуженный деятель искусств России» художественному руководителю Московского драматического театра на Малой Бронной, режиссеру Константину Богомолову.

