Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 17 сентября 2025Россия

Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

Минобороны: ВС России ударили по железнодорожным объектам в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что железнодорожные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Точное расположение целей в министерстве не указали.

Помимо того, добавили в оборонном ведомстве, удары были нанесены по местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее Минобороны России заявило, что Украина вместе со странами Запада пыталась организовать производство ракетного оружия для ударов вглубь России. Данные о производстве ракет, как уточнили в ведомстве, подтвердили несколько независимых источников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из популярных китайских производителей машин уйдет из России

    Стало известно об отказе Ротару выступать до конца СВО

    Лавров оценил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Минобороны сообщило о более чем 350 сбитых украинских беспилотниках

    В Китае столкнулись два летающих автомобиля

    Бойцы СВО назвали себя националистами и высказались об «ордах мигрантов» на видео

    Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

    Крупная азиатская страна открыла рынок для поставок мяса птицы из России

    В России ускорили процесс опознания погибших в зоне СВО

    В США сотрудники университета подали в суд на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости