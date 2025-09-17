Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

Минобороны: ВС России ударили по железнодорожным объектам в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что железнодорожные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Точное расположение целей в министерстве не указали.

Помимо того, добавили в оборонном ведомстве, удары были нанесены по местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее Минобороны России заявило, что Украина вместе со странами Запада пыталась организовать производство ракетного оружия для ударов вглубь России. Данные о производстве ракет, как уточнили в ведомстве, подтвердили несколько независимых источников.