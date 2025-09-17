Бывший СССР
Родные бойцов полка ВСУ подсчитали число пропавших без вести и пришли к одному выводу

Родственники бойцов 425-го ошп ВСУ подсчитали число пропавших без вести
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Родственники бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) подсчитали число пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родные украинских военнослужащих собрали все публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за этот год. «Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», — указал он.

Как утверждает представитель российских силовых структур, 425-й ошп «Скала» участвует в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны и прославился безразличием к личному составу, издевательствами, а также «мясными штурмами».

Ранее стало известно, что командование 425-го штурмового полка «Скала» комплектует штурмовые группы из недоученных мобилизованных, которые находились в учебке не более недели.

