Родственники бойцов 425-го ошп ВСУ подсчитали число пропавших без вести

Родственники бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) подсчитали число пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родные украинских военнослужащих собрали все публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за этот год. «Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», — указал он.

Как утверждает представитель российских силовых структур, 425-й ошп «Скала» участвует в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны и прославился безразличием к личному составу, издевательствами, а также «мясными штурмами».

Ранее стало известно, что командование 425-го штурмового полка «Скала» комплектует штурмовые группы из недоученных мобилизованных, которые находились в учебке не более недели.