Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:53, 12 сентября 2025Бывший СССР

ВСУ стали брать в штурмовики неподготовленных новобранцев

ТАСС: Полк «Скала» ВСУ набирает штурмовиков из неподготовленных мобилизованных
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» комплектует штурмовые группы из недоученных мобилизованных, которые находились в учебке не более недели. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным издания, представители этого подразделения набирают к себе из учебных центров неподготовленный личный состав, чтобы экстренно доукомплектовать необходимые штурмовые группы и быстро отправить их на штурмы.

Ранее вскрылась информация о созданной в ВСУ «роте смерти». Как оказалось, в 425-м отдельном штурмовом полку мобилизованных украинских солдат, у которых есть серьезные заболевания, направляют в роты, целью которых является отвлекать на себя внимание во время штурмов. О распространившейся практике часто сообщают и пленные украинские военные.

В начале сентября стало известно, что командование 425-го полка ВСУ уничтожило бойцов при попытке бегства. По сведениям силовых структур, этот факт фиксировался на харьковском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе

    Врач подсказал лайфхак для максимальной пользы из чашки кофе

    В российском регионе начнут отмечать новый праздник

    Армия России получила новые БМП-3 и БМД-2

    Фон дер Ляйен вызвала критику в Германии

    Британский принц Гарри приехал в Киев

    Глава МИД Польши приехал в Киев

    Названы самые популярные в России машины от трех миллионов рублей

    Российский вратарь сменил команду в НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости