ТАСС: Полк «Скала» ВСУ набирает штурмовиков из неподготовленных мобилизованных

Командование 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» комплектует штурмовые группы из недоученных мобилизованных, которые находились в учебке не более недели. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным издания, представители этого подразделения набирают к себе из учебных центров неподготовленный личный состав, чтобы экстренно доукомплектовать необходимые штурмовые группы и быстро отправить их на штурмы.

Ранее вскрылась информация о созданной в ВСУ «роте смерти». Как оказалось, в 425-м отдельном штурмовом полку мобилизованных украинских солдат, у которых есть серьезные заболевания, направляют в роты, целью которых является отвлекать на себя внимание во время штурмов. О распространившейся практике часто сообщают и пленные украинские военные.

В начале сентября стало известно, что командование 425-го полка ВСУ уничтожило бойцов при попытке бегства. По сведениям силовых структур, этот факт фиксировался на харьковском направлении.