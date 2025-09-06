РИА Новости: Командование 425-го полка ВСУ уничтожило бойцов при попытке бегства

Командование 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ ликвидировать попытавшихся бежать с позиций бойцов. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

По словам представителя российских силовых структур, это произошло на харьковском направлении. Он уточнил, что двух дезертиров уничтожили FPV-дронами.

До этого сообщалось, что треть батальона и командование 60-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ сбежали с краснолиманского направления. Отмечается, что никто из сбежавших не выходит на связь с украинским командованием, а управление подразделением, таким образом, было потеряно полностью.

Ранее стало известно, что военные ВСУ перестали верить в победу и ругают Генштаб за ложь о ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам источника, у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие.