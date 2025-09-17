Экономика
Россиян предупредили об аномальной погоде

Синоптик Вильфанд: Температура выше нормы ожидается в четырех округах России
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Температура воздуха более чем на пять градусов выше климатической нормы ожидается в ближайшие дни в четырех федеральных округах России — Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. Об аномальной погоде предупредил жителей страны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В Архангельской, Мурманской областях и Ненецком автономном округе воздух прогреется до плюс 20 градусов, а в Псковской, Калининградской областях и на юге Республики Коми — до плюс 20-24 градусов, рассказал синоптик.

Вильфанд добавил, что в на севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе, ожидается до 19 градусов тепла, а на севере Сибири, в Эвенкийском районе Красноярского края, — до плюс 18 градусов. На юге округа, в Томской, Омской, Кемеровской областях, а также на юге Красноярского края столбики термометров покажут до плюс 23 градусов.

«Очень тепло будет в Магадане в ближайшие дни — на 7 градусов температура превысит климатические характеристики. Тепло и на севере Якутии — на 8-9 единиц выше нормы, и максимальная температура составит 16-17 градусов. Если смотреть в целом, то подавляющая часть страны занята положительными аномалиями температуры», — заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд предсказал ночные заморозки в трех федеральных округах России — в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Температура воздуха в регионах может опуститься до минус 6 градусов.

