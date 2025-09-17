Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:15, 17 сентября 2025Экономика

Россиянам пообещали заморозки

Синоптик Вильфанд: Заморозки возможны в трех округах России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Ночные заморозки с температурами до минус шести градусов возможны в ближайшие дни в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Такую погоду пообещал россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, в Татарстане, Пензенской и Самарской областях столбики термометров ночью покажут около минус двух градусов. На Урале, в Свердловской и Тюменской областях температура воздуха может достигать минус пяти градусов, несмотря на дневное тепло.

На юге Западной Сибири, в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях будет наблюдаться аналогичная ситуация. «А в некоторых районах Иркутской области 17-19 сентября заморозки составят до минус шести градусов», — добавил Вильфанд.

Ранее метеоролог предупредил жителей Московского региона о резком похолодании. Заметное понижение температур случится в третьей декаде сентября — тогда жители столицы и области ощутят по-настоящему осеннюю погоду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «ЕС закрыл глаза на страшную катастрофу». Европарламент проголосует за отставку фон дер Ляйен. Уйдет ли она со своего поста?

    Поставки нефти из России рухнули

    В действиях Зеленского увидели намек на предстоящие выборы

    Мужчина дважды посадил самолет на военно-морской базе и угнал оттуда внедорожник

    При ударе ВСУ по зданию правительства в российском регионе пострадали люди

    Киркоров назвал причину успеха Кадышевой и Булановой у молодежи

    В Москве выстроилась огромная очередь в посольство Японии по одной причине

    Володин призвал чиновников перестать отдыхать за границей по примеру депутатов

    Левшей предупредили о риске некоторых заболеваний

    Сбежавшие из СИЗО российские заключенные сделали заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости