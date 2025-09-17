Россиянам пообещали заморозки

Синоптик Вильфанд: Заморозки возможны в трех округах России

Ночные заморозки с температурами до минус шести градусов возможны в ближайшие дни в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Такую погоду пообещал россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, в Татарстане, Пензенской и Самарской областях столбики термометров ночью покажут около минус двух градусов. На Урале, в Свердловской и Тюменской областях температура воздуха может достигать минус пяти градусов, несмотря на дневное тепло.

На юге Западной Сибири, в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях будет наблюдаться аналогичная ситуация. «А в некоторых районах Иркутской области 17-19 сентября заморозки составят до минус шести градусов», — добавил Вильфанд.

Ранее метеоролог предупредил жителей Московского региона о резком похолодании. Заметное понижение температур случится в третьей декаде сентября — тогда жители столицы и области ощутят по-настоящему осеннюю погоду.